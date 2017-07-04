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В Україні створена схема відмивання коштів для е-декларацій – Холодницький

В Україні створена схема відмивання коштів для е-декларацій – Холодницький
В Україні створено і працює механізм, за яким будь-хто може легалізувати кошти, зароблені незаконним шляхом. Як інформує replyua.net, про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в ефірі телеканалу «112 Україна».

За його словами, в даний час фактично створюється досить небезпечний механізм, коли будь-хто, хто хоче легалізувати свої незаконно зароблені кошти, знайде собі мільйонера, який має такі кошти, і вони укладуть фактичний договір, що той нібито йому дає борг, а той нібито отримує 5, 7, 10 млн. «Фактично ми доводимо, що ніякої передачі коштів не було. Розумієте, вкрав, знайди колегу, який офіційно є мільйонером, укладемо договір і таким чином будемо вважати, що договір є», - розповів високопосадовець.

Як повідомлялося, під час засідання 3 липня регламентний комітет Верховної Ради відмовився погоджувати подання прокуратури на притягнення до відповідальності нардепа з фракції «Народного фронту» Євгена Дейдея. У той же час генпрокурор Юрій Луценко розкритикував це рішення, наполягаючи на тому, що комітет ВР отримав незаперечні докази провини Дейдея. Парламентаря підозрюють в незаконному збагаченні. Він нібито позичив 3,5 мільйони гривень у Ігоря Лінчевського, помічника свого однопартійця Дениса Дзендзерського.
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