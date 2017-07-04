Гройсман предупредил Коломойского об уголовной ответственности

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, заявил о том, что, если бывшие владельцы ПриватБанка не выполнят свои обязательства, их ждет уголовная ответственность за невыполнение законодательства.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ICTV, также Гройсман подчеркнул, что ПриватБанк остается стабильным финансовым учреждением Украины. «Если обязательства выполнены, то по ним будут соответствующие решения, если они не выполнены, в том числе Национальный банк это засвидетельствует и потом наступает уголовная ответственность за невыполнение закона», подчеркнул премьер. По его словам, Александр Шлапак, который временно занимал должность главы банка после национализации, полностью выполнил свои задачи и стабилизировал работу учреждения.
«Я считаю, что Александр Шлапак очень высококвалифицированный, очень честный и профессиональный управленец. Он свою работу выполнил. Сейчас он подал в отставку», добавил Гройсман. Напомним, что одним из бывших владельцев банка является Игорь Коломойский, который недавно заявил, что бывшие акционеры учреждения сейчас ведут переговоры по реструктуризации имеющихся перед банком обязательств.