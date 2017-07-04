Гройсман запевнив у абсолютній стабільності «ПриватБанку»

Стабільній роботі націоналізованого «ПриватБанку» нічого не загрожує. Таку заяву в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV зробив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує replyua.net. «Стабільності« ПриватБанку »сьогодні нічого не загрожує. Він є абсолютно стабільним банком », - сказав Гройсман. За його словами, аудитори повинні надати фінальний звіт, після чого буде рішення про дії стосовно колишніх власників банку.
Варто нагадати, що 21 грудня минулого року «ПриватБанк» перейшов у державну власність. У Міністерстві фінансів України оприлюднили лист найбільших акціонерів «ПриватБанку» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова до Кабінету міністрів з проханням придбати акції банку і прийняти позитивне рішення щодо капіталізації банку.
Колишні власники «ПриватБанку» Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов не виконали зобов'язання по реструктуризації кредитів «ПриватБанку». Термін добровільної реструктуризації закінчився 1 липня поточного року. Коломойський вже подав до суду серію позовів, спрямованих проти Кабміну, Національного банку України і «ПриватБанку».