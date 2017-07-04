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В Кабмине рассказали об отставке Балчуна

В Кабмине рассказали об отставке Балчуна
В Кабинете министров сделали заявление о том, что решение об отставке Войцеха Балчуна, главы «Укрзализныци», до сих пор не принято. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое заявление прозвучало от Виктора Довганя, заместителя министра инфраструктуры.

«Пока ничего не ясно. Согласно контракту и всем уставным документам, они должны выйти к правительству с отчетом о проделанной работе. Затем Кабмин во главе с премьером должны сказать, что делать дальше», отметил замминистра. Также он добавил, что пока не будет предоставлен отчет, нужно закрыть всю спекуляцию, касающуюся отставки Балчуна. Напомним, что слухи об отставке главы «Укрзализныци» появились еще несколько недель назад, когда сроки контракта с Балчуном истекли.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры крайне недовольно деятельностью поляка, а между ним и Владимиром Омеляном, министром инфраструктуры, произошел серьезный конфликт. Омелян неоднократно заявлял, что за год работы на посту главы компании Балчун практически ничего не сделал, однако получал за свою работу очень высокую зарплату.
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