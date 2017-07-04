«Борисполь» станет хабом, а лоукосты будут принимать другие аэропорты, - Рябикин

Павел Рябикин, директор «Борисполя», заявил о том, что в планах правительства сейчас стоит развитие региональных аэропортов, которые будут принимать лоукосты, а «Борисполь» будет развиваться как хабовый аэропорт. Как информирует replyua.net, об этом директор аэропорта написал на своей странице в Фейсбуке.
«На уровне Кабинета Министров Украины мы пришли к общему знаменателю о том, что это понятие будет внесено в Стратегию развития транспортной отрасли в части авиационного транспорта. Кроме того, премьер-министр Гройсман поддержал инициативу администрации аэропорта "Борисполь" о планах инфраструктурного развития, в частности, о расширении действующего терминала, расширении перрона возле терминала D, расширении транзитной зоны, модернизации багажной системы, реконструкции второй взлетно-посадочной полосы в течение пяти лет, а также и запуск центральной заправочной станции», отметил Рябикин.
По его словам, также обсуждались и перспективы небольших аэропортов в регионах – в ближайшее время надо разработать программу по их развитию, и нужно сделать так, чтобы эти аэропорты специализировались на лоукостах. «В ближайшее время будет сформирована межведомственная рабочая группа, которая займется отработкой всех вышеперечисленных вопросов. У нас большие планы и большое желание работать», добавил директор «Борисполя».