«Ликвидация» ликвидирована: съемки в Одессе сорваны

Сергей Члиянц, известный режиссер, сообщил о том, что съемки культового сериала «Ликвидация», которые должны были пройти в Одессе, сорваны, поскольку российского актера Владимира Машкова не пустили в Украину. Как сообщает replyua.net, об этом Члиянц сообщил на своей странице в Фейсбуке.
Сам режиссер также должен был принять участие в съемочном процессе второй части сериала. «Местные власти, а также представители силовых структур, выразили серьезную поддержку проекту, а большинство уверяло в желании активно помогать съемкам фильма. И вдруг как гром среди ясного неба: актеру Владимиру Машкову запрещен въезд в Украину. Какая же "Ликвидация" без Давида Гоцмана?!», пишет Члиянц. По его словам, это означает лишь одно – съемки будут сорваны, хотя на фильм выделялся очень большой бюджет, а одесские актеры останутся без работы, а сами одесситы – без своей любимой картины.
Более того, Члиянц напомнил всем, что Машков – это актер с большой буквы, и именно он совсем недавно стал почетным гражданином Одессы – этого очень хотели и власти, и обычные жители города, которые обожают «Ликвидацию».