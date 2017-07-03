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Фейгін назвав, на кого можуть обміняти Сущенка

Фейгін назвав, на кого можуть обміняти Сущенка
Правозахисник Марк Фейгін, який обстоює в російському суді інтереси українського журналіста Романа Сущенка, допускає, що його підзахисного можуть виміняти на російського військового Віктора Агєєва, який напередодні потрапив в полон на Луганщині, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

При цьому Фейгін вважає, що не слід очікувати швидкого розв’язку цієї справи, адже російський контрактник був затриманий на окупованих українських територіях зі зброєю в руках і наразі має відбутися повноцінне слідство, судові засідання та винесення остаточного вироку. Лише після цього, за словами Фейгіна, допускається процес обмін або ж взаємного помилування.

Крім того, адвокат відмітив, що історія Агєєва набула розголосу аналогічно як і історія раніше затриманих російських військових Олександра Александрова і Євгена Єрофеєва, яких згодом обміняли на Надію Савченко. Важливу роль зіграло інтерв’ю матері затриманого Агєєва, яка спілкувалася з російськими журналістами видання «Новая газета» і таким чином в російському медіапросторі нині склалася ситуація, як і з Александровим та Єрофеєвим. Правозахисник також не виключає, що Агєєва і його обмін Москва може використати напередодні президентських виборів, які у РФ відбудуться в березні наступного року.
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