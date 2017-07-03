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Україна стане членом НАТО – керівник ПА Альянсу

Україна стане членом НАТО – керівник ПА Альянсу
Очільник Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу Паоло Аллі заявив, що він переконаний в тому, що Україна здатна в майбутньому стати країною-членом НАТО, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Таку думку Аллі висловив під час спільного брифінгу зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм. Він додав, що вже на даний момент видно значний прогрес, що в черговий раз підтверджує, що Україна здатна приєднатися до НАТО. Крім того, Аллі наголосив, що Парламентська асамблея Альянсу підтримуватиме Україну в цьому. Також керівник ПА НАТО додав, що на даний момент сторони обговорюють можливість візиту членів асамблеї в повному складі до України, де вони б провели засідання. Паоло Аллі відзначив, що наразі надання підтримки та захисту Україні є проявом захисту та підтримки для країн Європи, адже Україна стала форпостом для Заходу і спільних цінностей.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявляв, що українська армія незабаром стане однією з найпотужніших в Європі завдяки співпраці з Північноатлантичним альянсом та Парламентською асамблеєю НАТО.
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