Вже зовсім скоро українська армія буде найпотужнішою в Європі – Парубій

Українська армія в найближчий час буде однією з найбільш потужних армій на території Європи. Таку заяву зробив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Парубій відмітив, що Україна стала на шлях дуже щільного й тісного співробітництва з Північноатлантичним альянсом та Парламентською асамблеєю. За його словами, вже нині українська армія показує свою міць як одна з найпотужніших армій в регіоні і незабаром українські Збройні Сили здатні стати одними з найпотужніших в Європі. Крім того, Парубій наголосив, що Україна наразі захищає не тільки себе, а й стала щитом для всього світу та союзників НАТО і на цьому шляху, на думку спікера парламенту, Україна зможе досягти перемоги, співпрацюючи з Альянсом, і таким чином покаже, що жодні імперські задуми не мають перспектив в цьому світі.
Варто нагадати, раніше спікер українського парламенту Андрій Парубій з нагоди свята Дня Військово-морських сил України, заявляв, що він впевнений, що незабаром українські військові морські сили прибудуть на територію Криму, повернуть його під керівництво Києву та відновлять українські бази на півострові.