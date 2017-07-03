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Вже зовсім скоро українська армія буде найпотужнішою в Європі – Парубій

Вже зовсім скоро українська армія буде найпотужнішою в Європі – Парубій
Українська армія в найближчий час буде однією з найбільш потужних армій на території Європи. Таку заяву зробив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Парубій відмітив, що Україна стала на шлях дуже щільного й тісного співробітництва з Північноатлантичним альянсом та Парламентською асамблеєю. За його словами, вже нині українська армія показує свою міць як одна з найпотужніших армій в регіоні і незабаром українські Збройні Сили здатні стати одними з найпотужніших в Європі. Крім того, Парубій наголосив, що Україна наразі захищає не тільки себе, а й стала щитом для всього світу та союзників НАТО і на цьому шляху, на думку спікера парламенту, Україна зможе досягти перемоги, співпрацюючи з Альянсом, і таким чином покаже, що жодні імперські задуми не мають перспектив в цьому світі.

Варто нагадати, раніше спікер українського парламенту Андрій Парубій з нагоди свята Дня Військово-морських сил України, заявляв, що він впевнений, що незабаром українські військові морські сили прибудуть на територію Криму, повернуть його під керівництво Києву та відновлять українські бази на півострові.
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