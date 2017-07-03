валюта
СпецтемаНайден самый простой способ добиться секса от женщины, - ученые

Депутаты считают, что у Луценко недостаточно доказательств для привлечения Дэйдея к уголовной ответственности

Депутаты считают, что у Луценко недостаточно доказательств для привлечения Дэйдея к уголовной ответственности
Во время заседания регламентного комитета заслушивали представление Генпрокурора о снятии неприкосновенности с нардепа Евгения Дейдея. Как пишет политический эксперт Тарас Черновил у себя в Facebook, атмосфера сначала была несравненно спокойнее, чем была при рассмотрении дел «оппоблоковцев» или членов групп: Клюева, Онищенко, Новинского, но конструктива хватило не на долго, страсти же разгорелись и уровень хамства и правового нигилизма начал нарастать.

Тарас Черновил отмечает, что по существу дела – позиция прокуратуры сейчас выглядит довольно убедительно, хотя окончательные выводы может делать только суд, а опосредованные – следствие, если неприкосновенность будет снята и следственные действия против Дейдея будут проводиться в полном виде и непосредственно.

Эксперт отмечает, что касательно позиции нардепов, то председатель комитета Пинзенык фактически отработал ассистентом адвоката. Еще несколько нардепов явно выполняли роль круговой поруки. Напоследок председатель комитета фактически организовал представление, включает в себя отдельные признаки уголовных преступлений: разглашение материалов следствия, создание условий для согласования позиций подозреваемого со свидетелем. Сам же Дэйдей заявил, что его основные претензии не к Генпрокуратуре, а к НАБУ, которое устроило его политический шантаж и давление, инкриминируя ему незаконное обогащение. Результатом заседания Комитета стал вердикт, что представление Луценко на привлечение Дейдея к уголовной ответственности является «недостаточно мотивированным, не обоснованным и не содержит достаточного количества конкретных фактов».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Единственный из лидеров «Большой семерки», который оправдывает Путина, потерпел поражение на стратегически важных выборах

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
02 июл 2017
23276

Единственный из лидеров «Большой семерки», который оправдывает Путина, потерпел поражение на стратегически важных выборах

Единственный из лидеров «Большой семерки» премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который упорно добивается личной дружбы с президентом РФ Владимиром Путиным, потерпел сегодня сокрушительное поражение на

03 июл 2017
7447

Блогер: разрекламированный в РФ «Белый орел» украинские бойцы уничтожили музейными экспонатами

Украинские бойцы на шахте «Бутовка» сожгли новейший российский танк, глубокую модернизацию Т-72 под громким названием «Белый орел». Как пишет на своей странице в Facebook украинский блогер Павло

Последние новости

У Росії не вистачає коштів на утримання сепаратистів

Вже зовсім скоро українська армія буде найпотужнішою в Європі – Парубій

Кримські ціни шокують (відео)

У САП анонсували підготовку нового подання на Дейдея

Парубій перегляне рішення щодо винесення питання зняття недоторканності з Дейдея до зали ВР

Политолог: убитый на Донбассе итальянский журналист мог согласовать свой визит с властями, только не украинскими

Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили

Эксперт: доказано «Народным Фронтом», когда рейтинг – ноль, то все начинают брать друг друга на поруки

Ейдман: за непогані гроші росіяни готові не тільки «КримНаш» кричати, але і власних дітей посилати гинути на чужих землях

Журналистка: больше никогда не верьте в простых русских интеллигентов с оппозиционными взглядами – Света Агеева одна из них

Депутаты считают, что у Луценко недостаточно доказательств для привлечения Дэйдея к уголовной ответственности

США дозволили РФ вирішувати долю Асада – ЗМІ

Блогер: часи «руського мира» минають

Skype вкотре не працює у мільйонів користувачів

У САП планують направити чергове подання на зняття недоторканності з Дедея

Секс-скандал став причиною скасування музичного фестивалю у Швеції

У Білорусі протестували проти спільних військових навчань з Росією

В Одесі підірвали автомобіль військового пенсіонера

Павло Правий: цей випадок показує, що американці недарма їздять до нас вчитись воювати

Блогер: разрекламированный в РФ «Белый орел» украинские бойцы уничтожили музейными экспонатами

 Новости за день