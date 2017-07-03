Блогер: часи «руського мира» минають

За словами блогера та історика Павла Правого, істерики так званих «зрадофілів» чути щоразу смішніше і смішніше, адже що далі, то краще видно, що вони не мають нічого спільного з реальністю, - як інформує replyua.net, відповідний допис оглядач розмістив на власній сторінці в Фейсбук.
Так, Правий наголошує, судячи з останніх новин, «втомлені» від України європейці та американці продовжують нас «здавати» та обмінювати на різноманітні «ніштяки». Серед способів «здачі» знайшовся й досить оригінальний – наприклад, шляхом вкладення інвестицій. Зокрема, два американських нафтових концерна Frontera Resources та Longfellow планують розпочати розвідку нафтових родовищ в Україні з подальшою перспективою їх розробки. Зокрема, енергетичних гігантів зацікавили континентальний шельф Чорного моря поблизу Одеси та Полтавська область.
Та визначальним у цій новині є не «чорне золото», яке слугує основою енергетичної незалежності. І навіть не гроші, які будуть вкладені в українську економіку, чи нові робочі місця. Визначальним є те, що світовий досвід чітко показує: де є американські нафтові корпорації, туди вже росіяни носа не пхають. Часи «руського мира» минають, - наголошує блогер.