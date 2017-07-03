В Одесі підірвали автомобіль військового пенсіонера

В Одесі на Маразліївській вулиці вночі 2 липня пролунав вибух - підірвали автомобіль, про що інформує replyua.net. Як повідомляє поліція Одеської області, саморобний вибуховий пристрій був закладений під автомобілем Toyota Camry, який стояв на паркувальному майданчику.
«Під час огляду було встановлено, що вибух автомобіля було здійснено за допомогою радіокерованого саморобного вибухового пристрою в пластиковому корпусі. З місця події вилучено всі необхідні фрагменти і спрямовані на проведення відповідних експертиз », - наголосили працівники поліції. На щастя, ніхто не постраждав. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Як повідомляє «Думська» з посиланням на джерела в прокуратурі, злочинці заклали вибуховий пристрій під колесо автомобіля Toyota Camry, найімовірніше, через давній конфлікт з його власником. «Це боргові відносини між власником авто і його знайомими. Власником є Микола О., військовий пенсіонер », - каже наш співрозмовник. Всупереч поширеній в ЗМІ інформації, за даними «Думської», Микола О. не обирався в депутати Одеської міськради.