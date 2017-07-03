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Найближчим часом учасники Контактної групи обговорять «формулу Макрона» щодо Донбасу

Найближчим часом учасники Контактної групи обговорять «формулу Макрона» щодо Донбасу
Учасники Контактної групи по врегулюванню на Донбасі можуть вже під час найближчої зустрічі в Мінську, яка запланована на п’яте липня поточного року, винести на обговорення механізм застосування так званої «формули Макрона». Як передає replyua.net, у переліку пріоритетних питань: перемир'я і обмін полоненими, повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс» з посиланням на джерело в групі з організації переговорів.

«Контактна група в своїй роботі візьме до уваги пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона і вивчить доступні механізми щодо їх впровадження. Особливу увагу буде приділено виробленню механізмів врегулювання проблем з безпекою », - сказало джерело.

Раніше в рамках зустрічі президента України Петра Порошенка з лідером Франції Еммануелем Макрона був запропонований план по інтенсифікації реалізації Мінських угод. Він, серед усього іншого, передбачає в якості перших кроків повне дотримання сторонами режиму припинення вогню, звільнення затриманих осіб, а також надання постійного та безперешкодного доступу спостерігачам ОБСЄ в усі райони Донбасу.
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