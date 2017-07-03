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«Страна.юа» буде просити захисту у послів ЄС та G7

«Страна.юа» буде просити захисту у послів ЄС та G7
Журналісти інтернет-видання «Страна.юа» звернулися до послів країн «Великої сімки» та до представництва Європейського союзу в Україні з приводу тиску влади на них. Про це інформує replyua.net. Як повідомляється на сайті видання, відповідне звернення оприлюднили на прес-конференції в понеділок головний редактор «Страна.юа» Ігор Гужва і його заступник Світлана Крюкова.

«Є підтвердження здійснення тиску на суддів апеляційного суду, щоб вони посилили запобіжний захід для Ігоря Гужви. Порушуються нові кримінальні справи. Нас хочуть закрити, знищити, створити прецедент для всього ринку журналістики. Змусити журналістів боятися», - йдеться у зверненні.

У зв'язку з цим співробітники видання просять послів про захист. «Ми закликаємо Вас ... звернути увагу на тиск на наше видання. Ми повністю відкриті для діалогу. Ми готові розповісти про всі деталі справи. Ми запрошуємо вас до редакції «Країни», щоб показати, як ми працюємо, і відповісти на всі ваші запитання », - йдеться в заяві. «В даний час ми боремося не тільки за існування нашого інтернет-видання, а й за право на свободу слова в Україні. Якщо владі вдасться нас знищити, тиск суттєво зросте і на всі інші українські ЗМІ», - підкреслили у виданні.
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