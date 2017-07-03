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Сім’я росіян на кордоні з Україною попросила статус біженців

Сім’я росіян на кордоні з Україною попросила статус біженців
В одному з пунктів пропуску на російсько-українському кордоні сім'я росіян попросила статус біженців в Україні. Як передає replyua.net, про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. «Під час проходження контролю до прикордонників звернулися 32-річний громадянин Росії та його 33-річна дружина, також громадянка Росії. Вони прибули з сусідньої країни пішки з маленькою дитиною», - йдеться в повідомленні. Як зазначили у відомстві, під час бесіди розповіли, що, у зв'язку з політичним переслідуванням, вони були змушені просити статусу біженців.

«Переслідування росіян почалися після висловлювання чоловіком своєї позиції про зміну влади в Росії. За це він був притягнутий до кримінальної відповідальності, а нині відчуває подальше переслідування », - повідомили в прес-службі. Після оформлення відповідних документів сім'ю росіян направили до Державної міграційної служби України.

Відзначимо, що 15 січня поточного року на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка» Харківської області дві громадянки Росії попросили статус біженців в Україні. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України. Під час бесіди жінки розповіли, що, у зв'язку з українським походженням і українським громадянством внучки в Росії вони не могли працевлаштуватися і не отримували належної медичної допомоги.
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