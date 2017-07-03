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Лише 4 із 103 ресторанів Києва безпечні

Лише 4 із 103 ресторанів Києва безпечні
Співробітники Держпродпотребслужби провели перевірку закладів громадського харчування. Як виявилося, правила приготування їжі дотримуються тільки 4 з 103 перевірених закладів. Про це розповів заступник начальника ГУ Держпродпотребслужби в Києві Олександр Овчаренко, інформує replyua.net. В рамках моніторингу закладів громадського харчування, який проводився в зв'язку з випадком масового отруєння після вживання продуктів компанії Суші Ленд Євразія і Суші Лайф в Києві, співробітники Держпродпотребслужби відвідали 103 установи, 15 з них не дозволили проводити у них моніторинг.

«Були виявлені випадки риби без маркування, тобто, за документами купують певну кількість риби у відомій компанії і під ці документи потім везуть рибу невідомого походження, невідомого виробника. Якої вона якості незрозуміло», - розповів Овчаренко. За його словами, в окремих випадках, така риба надходила по всій мережі ресторанів (10-15 закладів): «Постачальник з незрозумілими документами поставляє рибу до мережі, це тисячі споживачів цієї продукції».

«Були випадки, коли невідомого походження були, що постачальник, що риба. Приїжджав такий хлопець у футболці і кедах, в поліетиленовому пакеті шматок лосося. Добрий день, я привіз продукцію », - повідомив Овчаренко.
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