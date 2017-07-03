валюта
СпецтемаНайден самый простой способ добиться секса от женщины, - ученые

«Я лише оприлюднив думку екологів»: Тука відповів на звинувачення Жебрівського

«Я лише оприлюднив думку екологів»: Тука відповів на звинувачення Жебрівського
Глава Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський вважає, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука завдав величезної шкоди Донбасу, заявивши про загрозу екологічної катастрофи в регіоні. «Іноді краще мовчати, ніж говорити», - висловив свою позицію Жебрівський, зауваживши, що Тука не привів ніяких конкретних фактів.

Як інформує replyua.net, у коментарі InfoResist Тука підкреслив, що всього лише озвучив результати досліджень екологів Національної академії наук, проведених в Донецькій і Луганській областях. «Це не особисто я заявив. Це доповідь екологів національної академії наук України. І перш ніж давати коментарі, треба вивчати першоджерела», - підкреслив Тука. Крім того, заступник міністра зазначив, що мова йшла не про рівень радіації в ґрунтових водах, як порахував Жебрівський, а про вміст у них мінеральних солей.

«Мова йде не про радіацію, а про зміст мінеральних солей у воді. Радіація - це 45-й питання », - каже Тука. Разом з тим, він уточнив, що зміна радіаційного рівня - це проблема існує в Єнакіївській шахті. «Якщо, не дай бог, відбудеться затоплення, а до цього все йде, то тоді ця радіація разом з ґрунтовими водами піде невідомо куди. Імовірність затоплення є », - зазначив чиновник.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Единственный из лидеров «Большой семерки», который оправдывает Путина, потерпел поражение на стратегически важных выборах

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
02 июл 2017
18645

Единственный из лидеров «Большой семерки», который оправдывает Путина, потерпел поражение на стратегически важных выборах

Единственный из лидеров «Большой семерки» премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который упорно добивается личной дружбы с президентом РФ Владимиром Путиным, потерпел сегодня сокрушительное поражение на

02 июл 2017
5982

Батько загиблого італійського журналіста прокоментував затримання українського військового Марківа

Батько загиблого під Слов’янськом фотокореспондента Андрея Рокеллі – Ріно Рокеллі – вважає, що затриманий український військовослужбовець Віталій Марків «дуже багато знає», інформує replyua.net з

Последние новости

«Страна.юа» буде просити захисту у послів ЄС та G7

Сім’я росіян на кордоні з Україною попросила статус біженців

Україна буде просити летальне озброєння у НАТО

Последний поступок Трампа – это уровень прыщавого подростка, – блогер

Лише 4 із 103 ресторанів Києва безпечні

Даровав Саргацковой украинский паспорт мы сами дали ей зеленый свет на критику в Украине, – блогер

В Інтернеті обговорюють відео з жорстоким катуванням російськими військовими у Сирії

До Верховної Ради почали стягувати бронетехніку

Блогер: я «топлю» за Порошенко или Гройсмана не потому что они мне нравятся, а потому что они на сегодня лучшие из худших

Це не через гроші: Мати полоненого росіянина Агеєва пояснила, чому її син відправився воювати на Донбас

«Я лише оприлюднив думку екологів»: Тука відповів на звинувачення Жебрівського

У Німеччині внаслідок зіткнення з фурою згорів автобус, 17 осіб зникли безвісті

Легенда мирового футбола хочет получить российское гражданство

Профессор: встреча с Трампом для Путина и всей России станет решающей

Американский эсминец приблизился к спорному острову в Южно-Китайском море

3 июля цены на нефть продолжили рост

Біля Авдіївки ЗСУ знищили російський танк

Синоптики: 3 июля в большинстве регионов Украины похолодает

В Росії придумали новий спосіб приховування своїх військ на Донбасі

Арабські країни продовжили термін ультиматуму Катару – ЗМІ

 Новости за день