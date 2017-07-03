«Я лише оприлюднив думку екологів»: Тука відповів на звинувачення Жебрівського

Глава Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський вважає, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука завдав величезної шкоди Донбасу, заявивши про загрозу екологічної катастрофи в регіоні. «Іноді краще мовчати, ніж говорити», - висловив свою позицію Жебрівський, зауваживши, що Тука не привів ніяких конкретних фактів.
Як інформує replyua.net, у коментарі InfoResist Тука підкреслив, що всього лише озвучив результати досліджень екологів Національної академії наук, проведених в Донецькій і Луганській областях. «Це не особисто я заявив. Це доповідь екологів національної академії наук України. І перш ніж давати коментарі, треба вивчати першоджерела», - підкреслив Тука. Крім того, заступник міністра зазначив, що мова йшла не про рівень радіації в ґрунтових водах, як порахував Жебрівський, а про вміст у них мінеральних солей.
«Мова йде не про радіацію, а про зміст мінеральних солей у воді. Радіація - це 45-й питання », - каже Тука. Разом з тим, він уточнив, що зміна радіаційного рівня - це проблема існує в Єнакіївській шахті. «Якщо, не дай бог, відбудеться затоплення, а до цього все йде, то тоді ця радіація разом з ґрунтовими водами піде невідомо куди. Імовірність затоплення є », - зазначив чиновник.