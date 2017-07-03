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На Донецькій фільтрувальній станції відновили водопостачання

На Донецькій фільтрувальній станції відновили водопостачання
За інформацією на сьому годину ранку сьогоднішнього дня, 3 липня, відновлено постачання води на Донецькій фільтрувальній станції. Як передає replyua.net, про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Зокрема, наголошується, що робота станції відновлена у повному обсязі, а у міському резервуарі Авдіївки залишилося чотири тисячі кубічних метрів води.

Як відомо, першого липня поточного року через постійні бойові дії в районі проведення АТО відбулося пошкодження високовольтної лінії електропередач, через що Донецька фільтрувальна станція залишилася без електропостачання. Як наслідок, мешканці міста Авдіївка Донецької області були позбавлені централізованого постачання води.

Військові дії на сході України не припиняються з квітня 2014 року. Бойові дії відбуваються за участю Збройних сил України та проросійських найманців, які взяли під контроль певну частину Донецької і Луганської областей. Місто Авдіївка знаходиться у центральній частині Донецької області, знаходиться на кордоні з окупованих Донецькому і підконтрольний уряду України. Авдіївка весь час піддається обстрілу з боку підконтрольних Росії бойовиків. Місто неодноразово залишався без електро-, водо- і газопостачання.
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