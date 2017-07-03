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В Литве хотят поставить крест России

В Литве хотят поставить крест России
Как передает replyua.net, известная украинская блогер и боец одного из добровольческих батальонов Елена Белозерская на своей странице в соцсети Facebook обратилась ко всем украинским волонтерам и бойцам АТО с просьбой по возможности собрать обломки от мин и снарядов. Как пример блогер называет «хвосты от «сапога», РПГ и мин.

Елена Белозерская пишет о том, что в Литве есть святыня – Гора Крестов, на которой каждый крест символизирует чью-то мученическую судьбу, аткже те грехи или преступления, которые содеял кто-либо. И вот недавно боец АТО Александр Господ, который из орудий войны делаю кованые изделия, из обычного фронтового железа делает произведения искусства, в том числе «антураж» для реконструкторов Второй мировой войны, получил предложение изготовить огромный крест из обломков, в память героев русско-украинской войны. Он будет установлен в Литве, на Горе Крестов.

«Если вам по сердцу такая идея – собирайте для Александра Господа обломки, договаривайтесь с ним о передаче. Есть также идея сделать потом мини-фильм о сборе обломков, изготовление креста и установления его в Литве», – подытожила Елена Белозерская.
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