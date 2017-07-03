За три года Украина «развернула» весь свой экспорт – на ЕС приходится 38,4% украинской торговли, при этом доля России составила 9%

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Все довольно известная вещь, что Украина экспортирует исключительно и только в ЕС сырье, продукцию сельского хозяйства. От курятины, масла, земляники, соков, молочки до конфет. Но настоящим открытием стало то, что 44 товарные позиции экспортируются из Украины исключительно и только в ЕС. Топ-5 из них: серебро, моторные транспортные средства, технический углерод, буксиры и суда-толкачи.По последним новостям 31 товарная позиция готовой продукции, экспортируемых в страны ЕС, продемонстрировала рост объемов более чем в 10 раз и в этот раз речь идет не о сырье, а о транспортных механизмах для грузовых авто и прочей техники. Как пишите у себя в Facebook украинский блогер и журналист Павло Правый, рост в 13 630 раз может у кого-то вызвать даже смех. Однако главное – тенденция. Это как ливень. Начинается с отдельных капель», – написал блогер.По его словам, в 2017 году на ЕС приходится 38,4% украинской торговли. При этом доля России составила 9%. В 2014 году было с точностью до наоборот. То есть менее чем за 3 года Украина смогла «развернуть» практически весь свой экспорт.