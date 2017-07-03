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Луценко: неприкосновенность можно снимать с шести нардепов – у ГПУ достаточно для этого оснований

Луценко: неприкосновенность можно снимать с шести нардепов – у ГПУ достаточно для этого оснований
Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины, заявил о том, что у ГПУ набралось достаточно доказательство для того, чтобы снять неприкосновенность сразу с шести народных избранников, и представления на этих депутатов уже были переданы в Верховную Раду.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, Луценко подчеркнул, что во время рассмотрения этих представлений (снятие депутатской неприкосновенности) также будут продемонстрированы самые разные доказательства – аудиозаписи, видеозаписи и различные документы. «У нас собрано достаточно доказательств для того, чтобы убедить непредвзятых депутатов... В необходимости снятия неприкосновенности и продолжения досудебного следствия», заявил генеральный прокурор.

Напомним, что ранее в ГПУ заявили о начале расследования в отношении нескольких министров из действующего правительства. Луценко подчеркнул, что у ГПУ имеются претензии не только к депутатам, но и к некоторым чиновникам – из бывшей и нынешней власти. Впрочем, Луценко не озвучил их фамилии.
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