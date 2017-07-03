Стали відомі вимоги Коломойського і Боголюбова до Кабміну щодо «ПриватБанку»

У листі до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана від 16 грудня 2016 року екс-акціонери націоналізованого «ПриватБанку» Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов передбачили можливість пролонгації терміну реструктуризації ряду кредитів банку до 2018 року. Як передає replyua.net, про це йдеться в тексті листа, який опублікувало видання LB.ua.
Необхідною умовою для такої пролонгації листі названа реструктуризація 75% сукупної основної суми відповідних кредитів до 1 липня 2017 року.
Разом з тим, конкретні компанії і суми не позначені, а йдеться про кредити, «надані Банком юридичним особам, на умовах надання в якості забезпечення кредитами, які відображені на балансі Банку на дату націоналізації, майна вартість якого підтверджена незалежними оцінювачами з урахуванням вимог Національного банку України щодо визначення банками України кредитного ризику за активними операціями банків на суму сформованих ФГВФО резервів на покриття збитків за активними операціями банку з облік ом впливу обміну необтяжених грошових зобов'язань Банку перед пов'язаними особами на акції додаткової емісії Банку».