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Стали відомі вимоги Коломойського і Боголюбова до Кабміну щодо «ПриватБанку»

Стали відомі вимоги Коломойського і Боголюбова до Кабміну щодо «ПриватБанку»
У листі до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана від 16 грудня 2016 року екс-акціонери націоналізованого «ПриватБанку» Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов передбачили можливість пролонгації терміну реструктуризації ряду кредитів банку до 2018 року. Як передає replyua.net, про це йдеться в тексті листа, який опублікувало видання LB.ua.

Необхідною умовою для такої пролонгації листі названа реструктуризація 75% сукупної основної суми відповідних кредитів до 1 липня 2017 року.

Разом з тим, конкретні компанії і суми не позначені, а йдеться про кредити, «надані Банком юридичним особам, на умовах надання в якості забезпечення кредитами, які відображені на балансі Банку на дату націоналізації, майна вартість якого підтверджена незалежними оцінювачами з урахуванням вимог Національного банку України щодо визначення банками України кредитного ризику за активними операціями банків на суму сформованих ФГВФО резервів на покриття збитків за активними операціями банку з облік ом впливу обміну необтяжених грошових зобов'язань Банку перед пов'язаними особами на акції додаткової емісії Банку».
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