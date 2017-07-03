Украина стремительно наращивает транзит российского газа

За первые шесть месяцев текущего года транзит российского газа через Украину достиг 45 миллиардов 700 миллионов кубометров, что на 21 процент больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Как информирует replyua.net, такие данные появились на странице «Магистральных газопроводов Украины» в Фейсбуке.
В сообщении также говорится о том, что в случае сохранения заданных объемов транзита, к концу года транзит российского газа через Украину достигнет 90 миллиардов кубометров. Напомним, что благодаря транзиту российского топлива в казну Украины ежегодного поступают миллионы долларов. Между тем, в ведомстве также отметили, что Украина наращивает объемы добычи газа – по итогам первого полугодия темпы роста добычи сохраняются на уровне трех процентов.
Объемы добычи достигли 10,3 миллиардов кубометров. Потребление выросло на 2 процента до уровня 17,7 миллиардов кубометров, импорт до 7 миллиардов кубометров, что больше, чем в два раза показателей прошлого года. Закачка увеличилась до 3,7 миллиардов кубометров, и она продвигается рекордными темпами.