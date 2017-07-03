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Представники кіберполіції дали рекомендації постраждалим від вірусу

Представники кіберполіції дали рекомендації постраждалим від вірусу
Фахівці розробили й оприлюднили перелік рекомендацій для тих, хто постраждав від поширення віруса-вимагача Petya.A та потребують відновлення доступу до комп’ютерів, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Зокрема, у департаменті кіберполіції відмітили, що шанси відновити інформацію існують в 2 випадках. Відомо, що в разі, якщо ПК було заражено, дані частково зашифровані і в момент шифрування, з’явився зовнішній фактор(наприклад, вимкнення живлення), який зупинив весь процес, то є шанс відновити дані так само, як і в випадках, коли не розпочалося шифрування таблиці MFT( це могло відбутися через збої в роботі самого вірусу чи появи реакції антивірусних програм на дії вірусу). В таких випадках таблиця розмітки MFT не порушена або порушена частково, а це означає, що можна відновити завантажувальний сектор MBR системи, комп’ютер запуститься і зможе працювати.

При цьому у кіберполіції додали, що в випадках, коли комп’ютери були повністю заражені, а файли зашифровані, то цей варіант відновлення доступу до даних на даний момент не поможе. Наразі фахівці департаменту, Служби безпеки України, ДССТЗІ, українських та іноземних ІТ-компаній займаються розробкою сценарію дій, які гарантуватимуть розшифрування даних.
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