Візи з Росією та чорні списки – Омелян розповів, що потрібно Україні



Очільник Міністерства інфраструктури Володимир Омелян вважає, що Україна потребує запровадження візового режиму з Російською Федерацією та так звані чорні списки,



При цьому урядовець впевнений, що повна заборона в’їзду для громадян Росії на територію України не матиме жодного сенсу. Таку думку міністр висловив в ефірі телевізійного каналу «112 Україна». Омелян наголосив, що



Варто відмітити, що наразі представники вищих українських відомств, зокрема, Верховної Ради, уряду та МЗС проводять політичні консультації щодо можливості запровадження візового режиму з Росією або використання інших подібних механізмів контролю.

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Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев Очільник Міністерства інфраструктури Володимир Омелян вважає, що Україна потребує запровадження візового режиму з Російською Федерацією та так звані чорні списки, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.При цьому урядовець впевнений, що повна заборона в’їзду для громадян Росії на територію України не матиме жодного сенсу. Таку думку міністр висловив в ефірі телевізійного каналу «112 Україна». Омелян наголосив, що Київ однозначно має запровадити візовий режим з Росією та посилити контроль за переміщеннями в прикордонних регіонах. Для цього, на його думку, також важливий проект «Стіна», який передбачає зведення муру на українсько-російському кордоні. Крім того, урядовець підкреслив, що також варто створювати чорні списки, аби ті, хто прибуває на територію України з метою вчинення злочинів, не були допущені на українську територі.. Вони, за словами Омеляна, працюють за вказівками президента Путіна та уряду Російської Федерації.Варто відмітити, що наразі представники вищих українських відомств, зокрема, Верховної Ради, уряду та МЗС проводять політичні консультації щодо можливості запровадження візового режиму з Росією або використання інших подібних механізмів контролю.