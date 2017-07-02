Ініціатори зриву концерту Ірини Білик в Одесі відповіли на звинувачення співачки у вимаганні грошей



Колишній керівник одеського осередку «Правого сектору» Сергій Стерненко прокоментував заяву співачки Ірини Білик, яка звинуватила активістів, які намагалися зірвати її концерт в Одесі, у вимаганні грошей,



Стерненко відповів, що заява співачки є брехнею і він виступав проти концерту Білик в Одесі через те, що вона відвідує окупований Росією



Варто нагадати, раніше Ірина Білик в програмі «Світське життя» заявила, що особи, які намагалися зірвати її концерт в Одесі, вимагали від неї гроші через третіх осіб, аби таким чином «їх неможливо було б записати та зловити».

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Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев Колишній керівник одеського осередку «Правого сектору» Сергій Стерненко прокоментував заяву співачки Ірини Білик, яка звинуватила активістів, які намагалися зірвати її концерт в Одесі, у вимаганні грошей, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.Стерненко відповів, що заява співачки є брехнею і він виступав проти концерту Білик в Одесі через те, що вона відвідує окупований Росією Крим , має регулярні публічні візити до Москви, а також бере участь у концертах в Кремлі. Щоправда чоловік визнав, що того вечора, коли активісти проводили протест поблизу ресторану, де і мала виступити Білик, йому пропонували пройти до приміщення закладу та поспілкуватися. Однак, як заявив Стерненко, він відмовився і заявив власниці ресторану, що це буде можливо, якщо при цьому будуть присутні журналісти. Саме тому всі розмови відбулися на вулиці в присутності преси, додав Стерненко. Він також відмітив, що якщо Ірина Білик дійсно має інформацію про вимагання грошей і конкретні імена осіб, які це робили, то нічого не заважає їй звернутися до поліції. Але вона цього не робить, на думку активіста, саме тому, що «їх просто не існує».Варто нагадати, раніше Ірина Білик в програмі «Світське життя» заявила, що особи, які намагалися зірвати її концерт в Одесі, вимагали від неї гроші через третіх осіб, аби таким чином «їх неможливо було б записати та зловити».