У Генпрокуратури достатньо доказів для зняття недоторканності з 6 нардепів – Луценко



Генеральний прокурор Юрій Луценко в розмові з журналістами 5каналу заявив, що прокурори мають необхідну кількість доказів, аби позбавити шість парламентарів, подання щодо яких він раніше надсилав до ВРУ, депутатської недоторканності,



Луценко зауважив, що усі подання, які наразі вже знаходяться у Верховній Раді, підкріплені необхідними документальними доказами:аудіозаписами, відео та показаннями свідків. Генпрокурор підкреслив, що цього буде достатньо для переконання неупереджених депутатів щодо необхідності позбавлення імунітету їх колег. Всі аудіо-, відеозаписи та документи їм продемонструють, додав Луценко. При цьому він зазначив, що ні комітет Верховної Ради, ні сам парламент не мають права судити нардепів і чи достатньо доказів щодо наявності кримінальних правопорушень вирішить лише суд.



Варто нагадати, що серед числа нардепів, на ім’я яких Регламентний комітет отримав прокурорські подання, зокрема, Андрій Лозовий, Євген Дейдей, Борислав Розенблат, Олесь Довгий, Максим Поляков та Михайло Добкін.

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Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев Генеральний прокурор Юрій Луценко в розмові з журналістами 5каналу заявив, що прокурори мають необхідну кількість доказів, аби позбавити шість парламентарів, подання щодо яких він раніше надсилав до ВРУ, депутатської недоторканності, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.Луценко зауважив, що усі подання, які наразі вже знаходяться у Верховній Раді, підкріплені необхідними документальними доказами:аудіозаписами, відео та показаннями свідків. Генпрокурор підкреслив, що цього буде достатньо для переконання неупереджених депутатів щодо необхідності позбавлення імунітету їх колег. Всі аудіо-, відеозаписи та документи їм продемонструють, додав Луценко. При цьому він зазначив, що ні комітет Верховної Ради, ні сам парламент не мають права судити нардепів і чи достатньо доказів щодо наявності кримінальних правопорушень вирішить лише суд.Варто нагадати, що серед числа нардепів, на ім’я яких Регламентний комітет отримав прокурорські подання, зокрема, Андрій Лозовий, Євген Дейдей, Борислав Розенблат, Олесь Довгий, Максим Поляков та Михайло Добкін.