Російський співак приїхав до Львова та розповів журналістам про «російський Крим»



Російський співак та екс-соліст гурту HI-FI Мітя Фомін заявив, що вважає Кримський півострів фактично російською територією,



Про це артист заявив у Львові, відвідуючи джазовий фестиваль. В інтерв’ю телешоу «Світське життя» розповів, що часто буває з концертами в українських містах, зокрема, нещодавно він повернувся з Одеси. Також Фомін підтвердив інформацію, що він не оминає з гастролями і анексований Російською Федерацією Кримський півострів , зазначивши, що вважає по факту півострів російською територією. Крім того, він заявив, що « не думає, що музика має кордони і артисти вільні як птахи, які співають там, куди прилітають». На запитання, чи боявся він їхати до Львова, Мітя Фомін зазначив, що «у нього є власна голова на плечах та друзі львів’яни».



Нагадаємо, раніше цього ж дня віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко повідомляв, що за останні два дні до України не пустили 7 російських артистів, які, порушуючи українське законодавство, навідувалися на анексований Кримський півострів.

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Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев Російський співак та екс-соліст гурту HI-FI Мітя Фомін заявив, що вважає Кримський півострів фактично російською територією, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.Про це артист заявив у Львові, відвідуючи джазовий фестиваль. В інтерв’ю телешоу «Світське життя» розповів, що часто буває з концертами в українських містах, зокрема, нещодавно він повернувся з Одеси. Також Фомін підтвердив інформацію, що він не оминає з гастролями і анексований Російською Федерацією Кримський півострів , зазначивши, що вважає по факту півострів російською територією. Крім того, він заявив, що « не думає, що музика має кордони і артисти вільні як птахи, які співають там, куди прилітають». На запитання, чи боявся він їхати до Львова, Мітя Фомін зазначив, що «у нього є власна голова на плечах та друзі львів’яни».Нагадаємо, раніше цього ж дня віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко повідомляв, що за останні два дні до України не пустили 7 російських артистів, які, порушуючи українське законодавство, навідувалися на анексований Кримський півострів.