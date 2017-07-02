Батько загиблого італійського журналіста прокоментував затримання українського військового Марківа

Батько загиблого під Слов’янськом фотокореспондента Андрея Рокеллі – Ріно Рокеллі – вважає, що затриманий український військовослужбовець Віталій Марків «дуже багато знає», інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Такий коментар італієць надав російській «Ново газете». Він зауважив, що все, що йому відомо, розповіли йому італійські правоохоронці. За його словами, в Італії було проведене власне розслідування і нині поліцейські співпрацюють з затриманим українцем. Щоправда Рокеллі додав, що з безпосередніми представниками української сторони в цьому розслідуванні він не контактує і розуміє, що до обстрілу був залучений не лише Марків.
Варто нагадати, раніше повідомлялося, що італійська поліція затримала українського військового Віталія Марківа, звинувачуючи його у причетності до обстрілів внаслідок яких у 2014 році поблизу Слов’янська були смертельно поранені кореспондент з Італії Андреа Рокеллі та його російський перекладач. Згодом стало відомо, що дані італійському слідству про причетність української сторони до обстрілу надав французький журналіст. Представники ГПУ зазначають, що результати проведеного в Україні розслідування показують, що винними у обстрілах виявились проросійські бойовики.