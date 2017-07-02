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Масштабна хакерська атака була тестовою – Мінінфраструктури

Масштабна хакерська атака була тестовою – Мінінфраструктури
Масова кібератака на українські комп’ютери, що відбулася у вівторок, 27 червня, насправді була тестовою і проводилася спеціально для того, щоб виявити слабкі місця української цифрової інфраструктури, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Таку думку висловив в телеефірі каналу «112 Україна» очільник Мінінфраструктури Володимир Омелян. Урядовець зазначив, що українським фахівцям вдалося встановити, що кібератака була націлена не на збагачення та отримання грошей. Над цією операцією працювали мінімум 10-20 професіоналів протягом щонайменше 3-4 місяців. Таким чином, зауважив міністр, мова йде про добре сплановану операцію. Те, що зловмисники не мали фінансової мотивації і над хакерською атакою працювали висококласні спеціалісти і дає змогу впевнено говорити про російський сценарій.

Однак при цьому Омелян наголосив, що мова йде про тестовий сценарій, який мав на меті виявити слабкі місця і шпарини в цифровій інфраструктури українських приватних та державних компаній. Саме тому міністр впевнений, що ця операція є розробкою Росії та є ще одним елементом агресії про України.
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