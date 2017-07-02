За останні 2 дні до України не пустили 7 російських артистів

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко повідомив, що за останні два дні на українську територію не пусти 7 російських артистів, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Міністр обурився тим, що «хтось наполегливо запрошує російський артистів до України». Однак за таких умов урядовець висунув пропозицію щодо створення реєстру, до якого будуть зараховуватись організатори, які запрошують до України тих артистів, які порушили українське законодавство. На його думку, це необхідно для того, щоб «пильніше слідкувати за такими особами».
Варто нагадати, що серед числа російських артистів , яких не допустили в Україну був співак Андрій Лисіков, який мав виступити разом з гуртом Dolphin на київському фестивалі Atlas Weekend в суботу, 1 червня. Співак повідомив, що його зупинили на українському кордоні через порушення законодавства щодо відвідування окупованого Росією Криму, Артист визнав, що такий закон дійсно є і він його порушив. Інших учасників гурту пропустили на українську територію, і вони змогли дати концерт в Києві вже без Лисікова. Також про аналогічну відмову повідомляла 30 червня співачка Б’янка, яка їхала з концертом до Одеси.