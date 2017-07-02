валюта
СпецтемаВ сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии

За останні 2 дні до України не пустили 7 російських артистів

За останні 2 дні до України не пустили 7 російських артистів
Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко повідомив, що за останні два дні на українську територію не пусти 7 російських артистів, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Міністр обурився тим, що «хтось наполегливо запрошує російський артистів до України». Однак за таких умов урядовець висунув пропозицію щодо створення реєстру, до якого будуть зараховуватись організатори, які запрошують до України тих артистів, які порушили українське законодавство. На його думку, це необхідно для того, щоб «пильніше слідкувати за такими особами».

Варто нагадати, що серед числа російських артистів , яких не допустили в Україну був співак Андрій Лисіков, який мав виступити разом з гуртом Dolphin на київському фестивалі Atlas Weekend в суботу, 1 червня. Співак повідомив, що його зупинили на українському кордоні через порушення законодавства щодо відвідування окупованого Росією Криму, Артист визнав, що такий закон дійсно є і він його порушив. Інших учасників гурту пропустили на українську територію, і вони змогли дати концерт в Києві вже без Лисікова. Також про аналогічну відмову повідомляла 30 червня співачка Б’янка, яка їхала з концертом до Одеси.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
01 июл 2017
19806

Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна

Блогер з окупованого Криму під ім'ям Алі Татар-заде розмірковує з приводу останньої гучної новини, - про це інформує ресурс replyua.net повідомляє, послуговуючись дописом оглядача в соціальній мережі

02 июл 2017
16215

Нет такой страны и такого народа: Жириновский пригрозил расстрелом всех украинцев

В прямом эфире политического ток-шоу на подконтрольном Кремлю телеканале «Россия – 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил расстрелять всех граждан Украины. Об этом сообщает replyua.net. На

Последние новости

«Мінеру» київського метро заплатили з Росії

Що кажуть в соцмережах про скандал з СБУ, «Дельфіном» та російською журналісткою?

Журналістка-емігрантка з Росії не задоволена діями СБУ

Масштабна хакерська атака була тестовою – Мінінфраструктури

Політик: організатори фестивалю заради бабла згодні принизити власну державу

За останні 2 дні до України не пустили 7 російських артистів

Блогер: це дуже хрінова історія

Політолог: нардепи не знищать основний інструмент маніпуляції

Відомо, хто повідомив про причетність українця Марківа до загибелі італійського журналіста на Донбасі

Туці краще помовчати – Жебрівський прокоментував заяву про необхідність відселення людей з Донбасу

У мешканців Криму почали відбирати землю

Жебрівський прокоментував слова Туки про необхідність відселення людей з Донбасу

Третина ресторанів у Києві припинили роботу

Понад шість десятків осіб постраждали через негоду в Україні

Китайські інвестори допоможуть побудувати ТЕС у Львівській області

Для России война в Украине станет катастрофой – дипломат из США

Ляшко: поставки угля из США не в интересах Украины

Воды в Авдеевке хватит только на четыре дня

Гидрометцентр: в Украину вернутся дожди и похолодание

В Украине может появиться министерство ветеранов

 Новости за день