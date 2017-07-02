Відомо, хто повідомив про причетність українця Марківа до загибелі італійського журналіста на Донбасі

Інформацію про те, що до смерті загиблого італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі може бути причетний український військовослужбовець Віталій Марків повідомив у власних свідченнях журналіст з Франції, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Таку інформацію оприлюднило Міністерство внутрішніх справ України. У відомстві додали, що в зв’язку з отриманою від француза інформацією, італійська прокуратура розпочала кримінальне провадження. Крім того, за даними українського МВС, французький журналіст передав італійським правоохоронцям відеоряд, зазначивши, що загибель італійського фотокореспондента та його російського перекладача стала наслідком обстрілів одного з підрозділів Нацгвардії України, службу в якому відбував затриманий нині в Італії Віталій Марків.
Варто нагадати, раніше у Генпрокуратурі України повідомляли, що проведене українськими правоохоронцями слідство показало, що обстріли внаслідок якого в 2014 році загинули поблизу Слов’янська італієць та росіянин здійснили російсько-терористичні війська.