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Туці краще помовчати – Жебрівський прокоментував заяву про необхідність відселення людей з Донбасу

Туці краще помовчати – Жебрівський прокоментував заяву про необхідність відселення людей з Донбасу
Очільник Донеччини Павло Жебрівський прокоментував попередню заявив заступника глави МінТОТ Георгія Туки, який заявив, що екологічна ситуація на Донбасі досягла критичного рівня і місцевих жителів необхідно переселяти з цього регіону, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Зокрема, Жебрівський зауважив, що урядовцю ліпше мовчати, ніж говорити. За його словами, очільник Міністерства екології Остам Семерак відвідав особисто місто Бахмут, провівши перевірку радіаційного фону, результати якої показали, що всі показники в нормі. Що ж стосується заяви Туки, то вона, на думку Жебрівського, шкодить економіці Донбасу. Глава Донецької області погодився, що в регіоні існують екологічні проблеми, однак зауважив, що нині їх вирішенням займаються представники центральної та місцевої влади. Крім того, Жебрівський додав, що в разі, якщо заступник глави МінТОТ хотів своєю заявою привернути увагу міжнародної спільноти, то в майбутньому він має бути конкретнішим у власних висловлюваннях.

Варто нагадати, раніше Георгій Тука заявляв, що на території Донеччини та Луганщини складається така ситуація, що на наступні 10 років Донбас приречений.
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