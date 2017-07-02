валюта
СпецтемаВ сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии

Жебрівський прокоментував слова Туки про необхідність відселення людей з Донбасу

Жебрівський прокоментував слова Туки про необхідність відселення людей з Донбасу
Голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський засудив висловлювання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки про необхідність поступового виселення людей з Донбасу через екологічну ситуацію. Про це інформує replyua.net.

«Журналісти запитують, як би я прокоментував заяви Георгія Туки стосовно екологічної катастрофи на Донбасі та необхідності відселення людей. Відповім так: іноді краще мовчати, ніж говорити », - написав Жебрівський в Facebook. На його думку, такі заяви, як зробив Тука, шкодять економіці цілого регіону.

«Інвестори і замовники і без того - м'яко скажу - обережні, і подібні заяви не сприяють їх впевненості», - наголосив голова ВЦА. Також він зазначив, що в неділю міністр екології Остап Семерак, який був присутній на відкритті екологічного скверу в Бахмуті, привіз з собою дозиметр і перевірив, що радіаційний фон в нормі. «Чи є в Донецькій і Луганській областях екологічні проблеми? Звісно, що є. І на контрольованій території ми їх вирішуємо разом з органами центральної та місцевої влади. Чи захоплюють терористи українські шахти на окупованій ними території? Так. Чи небезпечно це для регіону? Так, ризики є. І якщо Георгій Тука таким чином хотів привернути увагу міжнародної спільноти до цього питання, нехай би конкретизував, що саме мав на увазі », - додав Жебрівський.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
01 июл 2017
17667

Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна

Блогер з окупованого Криму під ім'ям Алі Татар-заде розмірковує з приводу останньої гучної новини, - про це інформує ресурс replyua.net повідомляє, послуговуючись дописом оглядача в соціальній мережі

02 июл 2017
13655

Нет такой страны и такого народа: Жириновский пригрозил расстрелом всех украинцев

В прямом эфире политического ток-шоу на подконтрольном Кремлю телеканале «Россия – 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил расстрелять всех граждан Украины. Об этом сообщает replyua.net. На

Последние новости

У мешканців Криму почали відбирати землю

Жебрівський прокоментував слова Туки про необхідність відселення людей з Донбасу

Третина ресторанів у Києві припинили роботу

Понад шість десятків осіб постраждали через негоду в Україні

Китайські інвестори допоможуть побудувати ТЕС у Львівській області

Для России война в Украине станет катастрофой – дипломат из США

Ляшко: поставки угля из США не в интересах Украины

Воды в Авдеевке хватит только на четыре дня

Гидрометцентр: в Украину вернутся дожди и похолодание

В Украине может появиться министерство ветеранов

Российской знаменитости запретили въезд в Украину из-за Крыма

В Уэльсе не могут найти счастливчика, выигравшего в лотерею миллион фунтов

ВОЗ: число умерших от холеры в Йемене побило очередной рекорд

Эксперт: Кремль пойдет на карательные рейды с нанесением ракетных ударов

Трамп: CNN теперь буду называть не фейковыми, а мошенническими СМИ

Блогер: во время прощания с Гельмутом Колем Медведев «потерялся»

Израиль нанес мощные удары по Сирии

Голый Панин в Крыму снова взорвал соцсети

Арестович: Украину и другие страны Европы ждет жаркая осень во всех смыслах

В Киеве нашли необычную рекламу против русского языка

 Новости за день