Жебрівський прокоментував слова Туки про необхідність відселення людей з Донбасу

Голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський засудив висловлювання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки про необхідність поступового виселення людей з Донбасу через екологічну ситуацію. Про це інформує replyua.net.
«Журналісти запитують, як би я прокоментував заяви Георгія Туки стосовно екологічної катастрофи на Донбасі та необхідності відселення людей. Відповім так: іноді краще мовчати, ніж говорити », - написав Жебрівський в Facebook. На його думку, такі заяви, як зробив Тука, шкодять економіці цілого регіону.
«Інвестори і замовники і без того - м'яко скажу - обережні, і подібні заяви не сприяють їх впевненості», - наголосив голова ВЦА. Також він зазначив, що в неділю міністр екології Остап Семерак, який був присутній на відкритті екологічного скверу в Бахмуті, привіз з собою дозиметр і перевірив, що радіаційний фон в нормі. «Чи є в Донецькій і Луганській областях екологічні проблеми? Звісно, що є. І на контрольованій території ми їх вирішуємо разом з органами центральної та місцевої влади. Чи захоплюють терористи українські шахти на окупованій ними території? Так. Чи небезпечно це для регіону? Так, ризики є. І якщо Георгій Тука таким чином хотів привернути увагу міжнародної спільноти до цього питання, нехай би конкретизував, що саме мав на увазі », - додав Жебрівський.