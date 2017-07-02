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Третина ресторанів у Києві припинили роботу

Третина ресторанів у Києві припинили роботу
У Києві 30% закладів громадського харчування тимчасово припинили свою роботу після перевірок Головного управління Госпродпотребслужби столиці. Як передає replyua.net, про це повідомляє прес-служба відомства.

Основною метою було дослідити санітарний стан приміщення, чи підтримується воно в чистоті, яким є робочий стан поверхні обладнання, що контактує з харчовими продуктами, чи міститься воно в непошкодженому стані, наскільки легко чиститься, дезінфікується, чи зроблене з гладких, нержавіючих, нетоксичних, придатних до миття матеріалів. Також моніторили наявність медичних книжок у персоналу закладу, - наголошується в повідомленні. За рекомендаціями фахівців Дердпродпотребслужби, 30% закладів громадського харчування тимчасово закрилися для проведення санітарних заходів і усунення недоліків.

Відзначається, що за станом на 1 липня 2017 роки кількість захворювань на гостру кишкову інфекцію становить 34 випадки. За даними лабораторних досліджень, можливим етіологічним фактором є збудник сальмонельозу. Варто нагадати, що 28 червня після вживання суші в київському ресторані «Євразія» в лікарню зі скаргами на погане самопочуття почали звертатися його відвідувачі. Всім поставлений діагноз - гостра кишкова інфекція.
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