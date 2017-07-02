Понад шість десятків осіб постраждали через негоду в Україні

Протягом останніх днів через негоду в Україні постраждали 63 осіб. Як інформує replyua.net, про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Відзначається, що сильні зливи, грози та шквальний вітер повалили близько 700 дерев, були пошкоджені 260 покрівель житлових будинків, 11 господарських будівель і 8 загальноосвітніх шкіл. Найбільше постраждалих в Черкаській області - 48 осіб, 17 з яких були госпіталізовані. У 5 районах області пошкоджено покрівлі на 8 приватних будинках і 8 господарських будівлях, повалено близько 200 дерев.
У Київській області постраждали 8 осіб. У Баришівському районі пошкоджені шиферні та металеві покрівлі на 18 багатоповерхових житлових будинках, 202 приватних житлових будинках та 7 загальноосвітніх школах, повалено 140 дерев. У Сумській області - постраждали 7 чоловік, з них 1 дитина 2013 року народження. У Сумах та 5 районах області пошкоджено покрівлі на 4 приватних житлових будинках, повалено 43 дерева. На Тернопільщині у Збаразькому районі пошкоджено покрівлі на 2 приватних житлових будинках та 3 господарських будівлях, повалено 80 дерев. До ліквідації наслідків негоди від ДСНС було залучено 210 чоловік особового складу та 45 одиниць техніки.