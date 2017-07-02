валюта
СпецтемаВ сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии

Понад шість десятків осіб постраждали через негоду в Україні

Понад шість десятків осіб постраждали через негоду в Україні
Протягом останніх днів через негоду в Україні постраждали 63 осіб. Як інформує replyua.net, про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Відзначається, що сильні зливи, грози та шквальний вітер повалили близько 700 дерев, були пошкоджені 260 покрівель житлових будинків, 11 господарських будівель і 8 загальноосвітніх шкіл. Найбільше постраждалих в Черкаській області - 48 осіб, 17 з яких були госпіталізовані. У 5 районах області пошкоджено покрівлі на 8 приватних будинках і 8 господарських будівлях, повалено близько 200 дерев.

У Київській області постраждали 8 осіб. У Баришівському районі пошкоджені шиферні та металеві покрівлі на 18 багатоповерхових житлових будинках, 202 приватних житлових будинках та 7 загальноосвітніх школах, повалено 140 дерев. У Сумській області - постраждали 7 чоловік, з них 1 дитина 2013 року народження. У Сумах та 5 районах області пошкоджено покрівлі на 4 приватних житлових будинках, повалено 43 дерева. На Тернопільщині у Збаразькому районі пошкоджено покрівлі на 2 приватних житлових будинках та 3 господарських будівлях, повалено 80 дерев. До ліквідації наслідків негоди від ДСНС було залучено 210 чоловік особового складу та 45 одиниць техніки.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
01 июл 2017
17667

Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна

Блогер з окупованого Криму під ім'ям Алі Татар-заде розмірковує з приводу останньої гучної новини, - про це інформує ресурс replyua.net повідомляє, послуговуючись дописом оглядача в соціальній мережі

02 июл 2017
13655

Нет такой страны и такого народа: Жириновский пригрозил расстрелом всех украинцев

В прямом эфире политического ток-шоу на подконтрольном Кремлю телеканале «Россия – 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил расстрелять всех граждан Украины. Об этом сообщает replyua.net. На

Последние новости

У мешканців Криму почали відбирати землю

Жебрівський прокоментував слова Туки про необхідність відселення людей з Донбасу

Третина ресторанів у Києві припинили роботу

Понад шість десятків осіб постраждали через негоду в Україні

Китайські інвестори допоможуть побудувати ТЕС у Львівській області

Для России война в Украине станет катастрофой – дипломат из США

Ляшко: поставки угля из США не в интересах Украины

Воды в Авдеевке хватит только на четыре дня

Гидрометцентр: в Украину вернутся дожди и похолодание

В Украине может появиться министерство ветеранов

Российской знаменитости запретили въезд в Украину из-за Крыма

В Уэльсе не могут найти счастливчика, выигравшего в лотерею миллион фунтов

ВОЗ: число умерших от холеры в Йемене побило очередной рекорд

Эксперт: Кремль пойдет на карательные рейды с нанесением ракетных ударов

Трамп: CNN теперь буду называть не фейковыми, а мошенническими СМИ

Блогер: во время прощания с Гельмутом Колем Медведев «потерялся»

Израиль нанес мощные удары по Сирии

Голый Панин в Крыму снова взорвал соцсети

Арестович: Украину и другие страны Европы ждет жаркая осень во всех смыслах

В Киеве нашли необычную рекламу против русского языка

 Новости за день