Китайські інвестори допоможуть побудувати ТЕС у Львівській області

Китайська компанія «Shandong Qingneng Power Co., Ltd» планує побудувати в місті Добромиль Старосамбірського району Львівської області теплоелектростанцію. Як передає replyua.net, про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА. Відповідна інформація була оприлюднена у процесі зустрічі голови Львівської ОДА Олега Синютки з китайськими інвесторами в сфері енергетики та представниками ТОВ «Спільне українсько-китайське підприємство «Укрлесхолдинг», ТДВ «Добромильський деревообробний комбінат».
Олег Синютка запевнив присутніх, що Львівська область - комфортний регіон для інвестування. «Ми зацікавлені розвивати теплову енергетику, оскільки зі збільшенням обсягів інвестування, підприємства області потребують збільшення ресурсів», - підкреслив він.
Як повідомив представник китайської делегації Ванг Іфенг, інвестори зацікавлені в тому, щоб побудувати теплову електростанцію на території Львівської області, використовуючи ресурс «Укрлесхолдінга», який спеціалізується на обробці деревини. Раніше повідомлялося, що Україна досягла домовленості з Китайською корпорацією доріг і мостів про реконструкцію частково зруйнованого шляхопроводу.