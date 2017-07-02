Ляшко: поставки угля из США не в интересах Украины

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, заявил о том, что поставки американского угля в Украину, о которых ранее говорил Дональд Трамп, не приведут ни к чему хорошему. По мнению политика, после закупки американского угля в Украине вырастут цены на энергоносители.
Как информирует replyua.net со ссылкой на программу «Сегодня», Ляшко подчеркнул, что в интересы Украины не входит закупка угля в США. «До этого два миллиарда долларов потратили на приобретение угля из России, теперь американского, до этого еще был уголь из ЮАР. Я недавно был в Львовской области на объединении "Червоноградвугилля". Раньше там было 24 шахты. Сейчас 6», заявил Ляшко.
По мнению политика, власти тратят миллиарды на закупку импортного угля, а могли бы вложить эти средства в развитие собственных отраслей. «Поэтому мы категорически против этого. Мы убеждены, что когда есть миллиарды долларов, то их нужно вкладывать в увеличение добычи собственного угля и газа», добавил Ляшко.