Воды в Авдеевке хватит только на четыре дня

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили о том, что через несколько дней в Донецкой области, в Авдеевке, прекратится подача центрального водоснабжения.
Как сообщает replyua.net, в ГСЧС подчеркнули, что запасов воды остается совсем мало. «По состоянию на 7 часов утра 2 июля, в воскресенье, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысячи кубических метров (достаточно на 4 дня). Проведение ремонтно-восстановительных работ в условиях безопасности работников запланировано на 2 июля», сказано в сообщении ведомства.
Также в ГСЧС напомнили, что накануне в результате обстрелов снова повредили высоковольтную линию электропередачи, что, в свою очередь, стало причиной отключения электроснабжения Донецкой фильтровальной станции. Нужно отметить, что эта станция обеспечивает водой Авдеевку, население которой составляет 22 тысячи человек.