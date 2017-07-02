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В Украине может появиться министерство ветеранов

В Украине может появиться министерство ветеранов
Виктор Трегубов, известный журналист, сообщил о том, что в Украине может появиться министерство ветеранов, и такая идея возникла после визита Петра Порошенко в Соединенные Штаты.

Как сообщает replyua.net, об этом Трегубов написал на своей странице в Фейсбуке. «В Украине будет создаваться министерство ветеранов... Короче, идея в том, чтобы собрать все ветеранские программы под одной крышей, и не на уровне подструктуры в Минсоцполитики. После визита президента в Вашингтон и наблюдения за тем, как это сделано в США, он из колеблющегося превратился в убежденного сторонника этой идеи», написал журналист. По его словам, украинская делегация ездила в Вашингтон только за консультационной помощью, а не за финансовой, поскольку государство выделяет достаточные суммы на поддержку ветеранов.

«Вопрос в том, сколько из них доходит до ветеранов и как они расходуются. Скандал с выделением бюджетных денег на ватных псевдоветеранов все помнят?», подчеркнул Трегубов.
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