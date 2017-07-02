Непрохані гості: На дня народження Найєма побили журналіста

Український журналіст Василь Апасов на своїй сторінці Facebook повідомив, що його побила охорона клубу, в якому народний депутат Мустафа Найєм святкував свій день народження, передає replyua.net.
«Мене побила охорона біля клубу «Master Club», де святкував день народження Мустафа Найєм. Відгукнувшись на заклик Мустафи, який запрошував усіх до закладу «Master Club» на свій день народження, ми прийшли і зустріли опір охорони. Ми відразу зрозуміли, що ми - небажані гості, однак люди, у яких був бейдж охорони, повели себе агресивно. Вони просто закрили нам вхід, не змогли пояснити причину і навіть не змогли пояснити, що саме вони охороняють, - написав Апасов, прикріпивши до посту фото побоїв. Він додав, що коли став записувати подія на телефон - один з охоронців вихопив у нього з рук гаджет і почав бити журналіста.
«Коли я став записувати те, що відбувається на телефон, один з охоронців (саме такий бейдж у нього був - «Охоронець Ігор») вихопив телефон у мене з рук, після чого почали наносити нам удари. Після бійки мені вдалося вихопити телефон назад, відео з якого буде опубліковано, - резюмував потерпілий. Інцидент прокоментував і сам винуватець торжества - народний депутат Мустафа Найєм, зазначивши, що це не була його особиста охорона, тому він не повинен відповідати за їх дії.