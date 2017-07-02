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Посол Нидерландов заявил об обеспокоенности из-за давления на активистов в Украине

Посол Нидерландов заявил об обеспокоенности из-за давления на активистов в Украине
По словам посла Нидерландов в Украине Кейса Кломпенхаувера, те условия, в которых сейчас в Украине приходится работать средствам массовой информации, вызывают обеспокоенность, передает replyua.net со ссылкой на ZN.UA.

Дипломат выразил убеждение, что для любого государства наличие качественны медиа очень важно. «Это является краеугольным камнем демократических принципов, точно так же, как и независимые журналисты, подвергающие критике работу власти. Наличие такой критики для нормального демократического сообщества является необходимым. В связи с этим, меня очень сильно беспокоит тот факт, что в Украине власть оказывает давление на активистов, ведущих борьбу с коррупцией», - сказал Кломпенхаувер. Также посол отметил, что правоохранителям будет лучше, если они сосредоточатся на выполнении своих главных задач, не препятствуя развитию демократии и экономики.

«Речь идет об очень важном вопросе. Власти Нидерландов и, как я считаю, все наши партнеры в других странах, в настоящее время весьма пристально наблюдают за всем происходящем в Украине и в будущем пристально наблюдать за тем, как власть, пускай даже с патриотической точки зрения , пытается ограничить свободу слова», - отметил посол.
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