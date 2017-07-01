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Журналіст оприлюднив деталі захоплення групи диверсантів на Луганщині

Журналіст оприлюднив деталі захоплення групи диверсантів на Луганщині
Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що громадянин Росії Олександр Щерба, якого вбили підчас ліквідації групи диверсантів в Луганській області 24 червня, був основною ціллю співробітників української розвідки, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Про це журналісту розповів командир підрозділу, який був учасником операції ліквідації ДРГ. Відомо, що Щерба був командиром ворожої диверсійної групи. В ході операції в результаті спротиву українським розвідникам, крім Щерби було ліквідовано ще одного члена групи диверсантів – вісімнадцятирічного Олександра Суконіна, який був уродженцем міста Ровеньки, що на Луганщині. Цаплієнко зауважив, що спочатку українські військові захопили 4 членів ДРГ, але згодом до них підійшли ще 2 – Щерба та Суконін. Представників ворожої групи оточили кільцем і запропонували здатись, однак Щерба відмовився та продовжив чинити збройний опір. В протистоянні він прикрився Суконіним, але обидва продовжували бій до того моменту, поки їх не було знищено.

Варто нагадати, раніше повідомлялося, що в ході цієї операції було затримано російського контрактника Віктора Агєєва.
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