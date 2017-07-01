Журналіст оприлюднив деталі захоплення групи диверсантів на Луганщині

Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що громадянин Росії Олександр Щерба, якого вбили підчас ліквідації групи диверсантів в Луганській області 24 червня, був основною ціллю співробітників української розвідки, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Про це журналісту розповів командир підрозділу, який був учасником операції ліквідації ДРГ. Відомо, що Щерба був командиром ворожої диверсійної групи. В ході операції в результаті спротиву українським розвідникам, крім Щерби було ліквідовано ще одного члена групи диверсантів – вісімнадцятирічного Олександра Суконіна, який був уродженцем міста Ровеньки, що на Луганщині. Цаплієнко зауважив, що спочатку українські військові захопили 4 членів ДРГ, але згодом до них підійшли ще 2 – Щерба та Суконін. Представників ворожої групи оточили кільцем і запропонували здатись, однак Щерба відмовився та продовжив чинити збройний опір. В протистоянні він прикрився Суконіним, але обидва продовжували бій до того моменту, поки їх не було знищено.
Варто нагадати, раніше повідомлялося, що в ході цієї операції було затримано російського контрактника Віктора Агєєва.