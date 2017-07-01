Російського артиста не впустили до України на київський фестиваль

Російського музиканта Андрія Лисікова, більш відомого як Dolphin, в суботу, 1 липня, не пустили на українську територію інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
Росіянин їхав до Києва, щоб виступити цього вечора на столичному музичному фестивалі Atlas Weekend. Інформацію про те, що артиста не пустили до України, було оприлюднено на сторінці Dolphin в соціальній мережі Facebook. Лисіков зазначив, що українські прикордонники не пустили його до Києва через те, що він виступав в анексованому Криму. Росіянин визнав, що він порушив український закон і додав, що інші музиканти гурту без проблем перетнули українсько-російський кордон й вони готові виступити без нього.
Варто нагадати, раніше з’явилась інформація про те, що співачці Б’янці також заборонили в’їзд на українську територію через відвідування окупованого Росією Кримського півострова з концертами. Співачка їхала до Одеси, де у неї був запланований концерт в п’ятницю, 30 червня. Б’янка заявила, що вона сподівається, що рішення про заборону в’їзду до України переглянуть, адже вона «прожила в Києві 6 років і вважає Україну такою ж батьківщиною, як Білорусь та Росію».