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У Нацгвардії не отримували офіційну інформацію з приводу затримання Марківа

У Нацгвардії не отримували офіційну інформацію з приводу затримання Марківа
Представництво Нацгвардії України повідомило про занепокоєння з приводу затримання заступника керівника взводу батальйону ім. Кульчицького Віталія Маркова, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Відповідна заява була оприлюднена на сайті Національної гвардії. У повідомленні зазначається, що напередодні Віталій Марків поїхав до Італії, перебуваючи у запланованій відпустці. Представники Нацгвардії раніше не отримували жодної інформації з приводу затримання українця. Крім того, у заяві повідомляється, що українські правоохоронці в ході розслідування загибелі італійця Андреа Рокеллі та росіянина Андрія Миронова встановили, що чоловіки загинули внаслідок обстрілів, які велися з боку проросійських бойовиків.

Варто нагадати, раніше вдень повідомлялося, що поліція Італії затримала українського віййськовослужбовця Віталія Марківа, який прибув під час відпустки до країни, щоб провідати матір. Українця звинувачують у смерті італійського журналіста Андреа Рокеллі, який в травні 2014 року загинув в результаті обстрілів під Слов’янськом. Наразі відомо, що до затриманого не пускають українського консула.
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