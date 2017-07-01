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У ГПУ наблизилися до розкриття справи щодо вбивства Вороненкова – Луценко

У ГПУ наблизилися до розкриття справи щодо вбивства Вороненкова – Луценко
Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що наразі співробітники прокуратури наблизилися до розкриття справи щодо вбивства російського політика та колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова, повідомляє replyua.net з посиланням на Уніан.

При цьому генпрокурор відмітив, що він «не схильний об’єднувати» справи щодо загибелі російського політика Вороненкова та українського розвідника Максима Шаповалова, автомобіль якого підірвався минулого тижня в Солом’янському районі Києва. Луценко наголосив, що справа Вороненкова є «зовсім іншою лінією». Слід додати, що раніше Юрій Луценко виступив з заявою, в якій він визнав, у розслідуванні щодо вбивства журанілста Павла Шеремета відсутній прогрес.

Варто нагадати, раніше генпрокурор Юрій Луценко озвучував власні бачення того, які мотиви має Кремль для вбивства російського політика Дениса Вороненкова. За його словами, в цій справі варто врахувати те, що Вороненков планував організувати роботу Центру опору в Києві для викриття корупції в російському ФСБ. Крім того, кілер контактував з терористами, які нині перебувають на підконтрольних Києву територіях.
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