Геращенко не виключає російський слід в арешті українця в Італії

Російські спецслужби можуть бути причетні до затримання італійськими правоохоронцями громадянина України Віталія Марківа, якого підозрюють у вбивсті фотокореспондента Андреа Рокеллі неподалік Слов’янська навесні 2014 року, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку думку висловив радник очільника МВС, парламентар Антон Геращенко в телевізійному ефірі каналу «112 Україна». Він заявив, що «ця історія дуже погано тхне» і насправді схожа йому на чергову провокацію Росії. Геращенко зауважив, що батальйон імені Кульчицького, в складі якого Марків служив в 2014 році на Донбасі, не мав при собі мінометів, з якого велися обстріли, внаслідок яких і загинув італійський журналіст. Саме тому Геращенко підозрює, що російські спецслужби передали італійським правоохоронцям якісь «надумані документи», на підставі яких в Італії було розпочато кримінальну справу проти українця.
Варто нагадати, раніше у Генпрокуратурі України повідомили про затримання українського військовослужбовця на території Італії, куди він поїхав для того, щоб провідати матір.