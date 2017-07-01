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Ще одній співачці заборонили в’їзд до України

Ще одній співачці заборонили в’їзд до України
Громадянці Білорусі Тетяні Липницькій, яка більш відома як співачка Б’янка, було відмовлено у в’їзді на українську територію, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Про це сама співачка повідомила на власній сторінці в соціальній мережі Інстаграм. Вона зазначила, що під час контролю на кордоні співробітники Держприкордонслужби України не дозволили їй перетнути український кордон. Співачка також показала в соцмережі сторінку паспорта, де поставили штамп про відмову. Б’янка висловила припущення, що ця заборона може бути пов’язана з її концертом на території анексованого Кримського півострова. Нині ж вона їхала до Одеси, де 30 червня в одному із місцевих клубів мав відбутися її концерт. Липницька наголосила, що таке рішення її не злить, а навпаки вона сподівається, що його переглянуть. Крім того, Б’янка зазначила, що шість років жила в Києві і тому вважає Україну за батьківщину не менше, ніж Білорусь чи Росію.

Варто нагадати, що рішенням Служби безпеки України було заборонено в’їзд на територію України для низки російських виконавців, які порушили українське законодавство, відвідавши територію окупованого Росією Кримського півострова. Серед них, зокрема, гурт "Иванушки International", співачки Лоліта, Надія Бабкіна та інші.
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