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Политолог: когда в России сменится руководство, страна получит безвиз с ЕС, тогда восстановим безвиз с Россией и мы

Политолог: когда в России сменится руководство, страна получит безвиз с ЕС, тогда восстановим безвиз с Россией и мы
В Украине активно идет обсуждение возможного введения визового режима с Россией. Как альтернативу таким радикальным мерам некоторые депутаты с провластной коалиции предлагают ввести систему регистрации приезжих из РФ на специальных сайтах. Как заявил в эфире одного из украинских каналов политолог Андрей Плахонин, с одной стороны, на неоккупированной территории Украины российские спецслужбы все равно действуют преимущественно руками наших с вами сограждан, - тут никакой визовый режим не поможет, поэтому визы никак не остановят войну.

«Когда возводишь стену, нет уверенности, снаружи ты окажешься, или внутри. С другой стороны, в свете курса на евроинтеграцию, ужесточение пограничного режима с восточным соседом, который на сегодня является основной угрозой не только для Украины, но и для Европы, вполне логичный и естественный шаг», – отметил политолог. По его словам, восстановление безвизового режима с Россией в дальнейшем возможно, но со сменой политического режима, когда Россия сама выберет путь в Европу, получит безвиз с Евросоюзом, тогда восстановим безвиз с Россией и мы.

Андрей Плахонин подчеркнул, что визовый режим с Россией необходим еще и для придания Донбассу статуса оккупированной территории, как с Крымом. Тогда каждый гражданин России, въезжающий на Донбасс со стороны российской границы, автоматически подпадает под санкции, если только Россия не предоставит нам пограничный контроль.
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