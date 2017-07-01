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Через неделю парламент может проголосовать закон о переводе школы на 12-летнее обучение

Через неделю парламент может проголосовать закон о переводе школы на 12-летнее обучение
Через неделю Верховная Рада может проголосовать законопроект «Об образовании» во втором чтении. 21 июня профильный комитет рассмотрел таблицу с 1300 поправок и одобрил свои рекомендации. На сайте таблицы еще нет, но по нескольким предлагаемым изменениям нужна широкая дискуссия, вне профессиональной среды. Первое – 12-летнее обучение в средней школе. Стоит ли расширять старшую школу с двух до трех лет? Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил нардеп Игорь Попов.

По его словам, второй, не менее важный вопрос – создание нового органа исполнительной власти – Нацагентства по обеспечению качества образования с соответствующими терорганами, что не совсем соответствует децентрализации. «Конечно, вопрос повышения оплаты труда учителей – нужно повышать и это не обсуждается, но вот вопрос благотворительных фондов при школах – закон так и не урегулировал», – отметил нардеп.

По его словам, важно обсуждения вывести за рамки обмена лозунгами о человекоцентричности, инновационности и голосованию посвятить полный пленарный день, без «кнопкодавов потому что завтра каникулы».
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